В Думе предложили разделить контроль за лизингом между ЦБ и Минэкономразвития

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Законопроект о передаче надзора за лизинговыми компаниями с участием государства под контроль Банку России нужно скорректировать: функции регулятора следует отдать Минэкономразвития, а функции контроля - ЦБ, считает председатель экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям Евгений Шулепов.

Такое письмо экспертный совет 27 июля направил в правительство, первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В документе, с которым ознакомился "Интерфакс", депутат ссылается на значительное количество рабочих переговоров, в результате которых все заинтересованные участники пришли к выводу о необходимости возвращения к вопросу лизинговой реформы.

Шулепов предложил рассмотреть возможность разделения регулятивных и надзорных функций. "Правило "двух ключей": Минэкономразвития России - функции регулятора; Центральный банк - функции контроля", - говорится в письме. Минэкономразвития будет отвечать за раскрытие потенциала лизинга, как драйвера развития экономики страны, увеличение доли прямых капиталовложений в экономику предприятий через лизинг и обновление их основных фондов. ЦБ - за транспарентность деятельности лизинговых компаний, создание инструментария оперативного контроля за их финансовым состоянием.

"Одновременно сообщаю о том, что Минэкономразвития России и Минпромторг России выражают консолидированную позицию и поддерживают вышеуказанные предложения", - говорится в письме.

Законопроект о реформе лизинговой отрасли был внесен в парламент правительством в ноябре 2018 года и в январе 2019 года прошел первое чтение. Он вводит регулирование со стороны Банка России деятельности лизинговых компаний, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее. Согласно документу, ЦБ будет вести реестр данных компаний. "Эти компании должны составлять отчётность по международным стандартам финансовой отчётности, соответственно, прозрачность этих компаний будет достаточная для того, чтобы понимать, каково их состояние и стоит ли их допускать к пользованию государственными и муниципальными ресурсами", - пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект был включен в план работы Думы для рассмотрения во втором чтении на апрель 2021 года, но так и не был принят.