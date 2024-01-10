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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Источник сообщил об одобрении президентом концепции Минфина и ЦБ по регулированию лизинга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тема законодательного регулирования лизинговой деятельности в России заходит на очередной виток. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в конце 2023 года Минфин и Банк России представили проект концепции регулирования лизинга в письме на имя президента и получили его принципиальное одобрение.

Концепция подготовлена с участием Генпрокуратуры во исполнение президентского поручения от 20 июля 2019 года, сообщили в письме министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Это поручение, правда, затрагивало лишь одну из частных отраслевых проблем: соблюдение законодательства и прав потребителей при так называемом "возвратном лизинге" автомобилей (вопрос был поднят на медиафоруме ОНФ, Путин тогда обещал в нем разобраться). На момент выхода поручений в Госдуме находился и уже был принят в первом чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности", однако затем работа над ним замерла и вернулись депутаты к документу лишь в весеннюю сессию 2023 года, но лишь для того, чтобы отклонить.

Тот законопроект (№ 586986-7) предусматривал введение регулирование со стороны Банка России деятельности лизинговых компаний, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее. Предполагалось создание реестра специальных субъектов лизинговой деятельности (со статусом некредитных финансовых организаций), вести который должен был ЦБ.

В новой концепции, которую представили Минфин и ЦБ, разделение на подконтрольные государству и все прочие лизинговые компании отсутствует. Субъектом регулирования в ней определены "коммерческие организации, осуществляющие лизинговую деятельность в соответствии с законодательством РФ, принявшие решение получить статус некредитной финансовой организации и добровольно войти в реестр Банка России". Остальные лизингодатели, включая юрлиц вне реестра и физлиц, сохранят за собой право заниматься лизингом. Отсутствие сведений в реестре не влечет за собой ограничения на лизинговую деятельность, иностранные лизингодатели из дружественных юрисдикций смогут работать без вхождения в реестр, уведомительных или разрешительных процедур, в том числе посредством филиалов, отмечается в концепции.

Регламентировать операционную деятельность лизинговых операторов не планируется, для вхождения в реестр компания должна будет обладать минимальной надежностью (порог по абсолютному размеру собственного капитала), обеспечить прозрачность деятельности посредством ведения учета по МСФО и осуществлять обязательный аудит отчетности. К фигурантам реестра будут предъявляться стандартные для финансовых организаций требования в части деловой репутации и ответственности руководителей и собственников.

"Предлагаемое регулирование не будет включать нормативы достаточности капитала или ликвидности, требования по формированию резервов и прочее, а также не будет препятствовать операционной деятельности, поскольку не предполагается регламентировать, с кем и на каких условиях заключать лизинговые договоры", - отмечают авторы концепции.

Ведение реестра, по их оценке, даст эффект "добровольной сертификации качества продуктов и услуг". Число жалоб потребителей сократится, а операторы, вошедшие в реестр, за счет контроля и большей прозрачности смогут снизить стоимость привлекаемых заемных средств и предлагать лизингополучателям более дешевые услуги.

"Регулирование открывает лучшие перспективы для новых инструментов финансирования, таких как лизинг жилой недвижимости и другие. Повторная настройка регулирования может быть проведена по истечении пяти лет", - сказано в проекте концепции.

В ЦБ и Минфине пока не ответили на вопрос "Интерфакса" о перспективах подготовки и внесения законопроекта на основе предварительно одобренной концепции.

Антон Силуанов Банк России Минфин ОНФ Эльвира Набиуллина Генпрокуратура
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