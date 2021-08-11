"Почта России" готовит сайт для эксперимента по онлайн-продаже вина

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Почта России" готовит технологическую часть для проведения эксперимента по розничной онлайн-продаже российских вин, в том числе сайт для оформления заказов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в среду Минфин опубликовал проект закона, предусматривающего проведение с 1 января 2022 года эксперимента по дистанционной продаже российских вин, заказ которых будет осуществляться через специализированный сайт "Почты России". Сроки проведения эксперимента определит правительство РФ. В рамках эксперимента доставка вина будет осуществляться на территории Москвы, Подмосковья и Мордовии. Правительство может принять решение о расширении территории доставки.

"В целом вся инфраструктура для старта эксперимента у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой технологической части эксперимента, куда входит интеграция с необходимыми информационными системами, включая ЕГАИС, и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов", - сказали в пресс-службе "Почты России".

Там также сообщили, что "Почта России" уже ведет переговоры с некоторыми производителями вин, но официально сможет принимать заявки от них на участие в эксперименте только после принятия закона. "В любом случае, у всех отечественных производителей вин будет равный доступ к участию в эксперименте", - пообещали в "Почте России".

Когда "Почта" сможет начать доставлять вино, в компании пока сказать не могут, так как законопроект еще не принят. "Но мы полностью поддерживаем предложение Минфина запустить его как можно раньше", - отметили в компании. Там добавили, что более подробные детали эксперимента компания планирует представить в начале октября на конференции "Почты России" Ecomference Rupost Retail Week в технопарке "Сколково".