ВЦИОМ насчитал в России 38% непьющих

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В беседе с социологами ВЦИОМа 38% взрослых россиян заявили, что совсем не употребляют алкогольные напитки. ВЦИОМ отметил, что в условиях затянувшейся пандемии потребление алкоголя выросло и прервался многолетний тренд на снижение алкоголизации.

Опрос проводился 19 июня и 7 июля по телефону среди 1600 респондентов.

Выше всего процент непьющих оказался среди респондентов старше 60 лет (51%). В 2018 году трезвенниками назвали себя всего 40% опрошенных.

Еще 25% опрошенных сказали, что пьют алкогольные напитки реже раза в месяц, 14% - примерно раз в месяц, 18% - два-три раза в месяц (14% в 2018 году), 4% - несколько раз в неделю.

Каждую неделю пьют пиво 7% респондентов, вина и шампанское - 4%, водку, коньяк и другой крепкий алкоголь - 3%.

63% опрошенных сказали, что никогда не пьют пиво, 91% - алкогольные коктейли, 62% - вина, 66% - крепкое спиртное.

С мнением, что бывают безвредные для здоровья дозы спиртного, согласились 15% респондентов (39% в 2018 году), не согласны с этим 81% россиян (55% три года назад). Чаще всего наиболее "безвредным" напитком опрошенные называли вино 39% (51% в 2018 году), затем идет пиво (14%) и водка (12%).