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MSCI ожидаемо оставил состав индекса MSCI Russia без изменений

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI сообщил, что по итогам квартального пересмотра оставил состав индекса MSCI Russia без изменений. Как и ожидалось, каких-либо исключений или добавлений бумаг в расчетную базу индекса MSCI Russia в рамках августовского пересмотра не произошло.

Он повысил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) Ozon c 0,2 до 0,25; увеличил количество акций Polymetal, а количество акций "Яндекса" - снизил.

Результаты квартального пересмотра MSCI Russia Index вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

MSCI MSCI Russia Яндекс Ozon Polymetal

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