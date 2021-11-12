"РусАл" включили в индекс MSCI Russia

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил "РусАл" в состав индекса MSCI Russia по итогам очередного полугодового пересмотра.

Как говорится в обзоре стратегов BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной, акции "РусАла" добавлены в индекс с весом 0,96%. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,2. Пассивный приток средств в бумагу, по оценкам экспертов, окажется на уровне как минимум $142 млн.

В индекс MSCI Russia Small Cap вошли "Европейский медицинский центр", Segezha и "префы" "Мечела", исключен из индекса "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

Кроме того, MSCI объявил о повышении показателя NoS (количество акций - number of shares) для Ozon, Polymetal и "Яндекса".

Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.