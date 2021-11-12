Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"РусАл" включили в индекс MSCI Russia

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил "РусАл" в состав индекса MSCI Russia по итогам очередного полугодового пересмотра.

Как говорится в обзоре стратегов BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной, акции "РусАла" добавлены в индекс с весом 0,96%. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,2. Пассивный приток средств в бумагу, по оценкам экспертов, окажется на уровне как минимум $142 млн.

ЭкономикаMSCI ожидаемо оставил состав индекса MSCI Russia без измененийЧитать подробнее

В индекс MSCI Russia Small Cap вошли "Европейский медицинский центр", Segezha и "префы" "Мечела", исключен из индекса "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

Кроме того, MSCI объявил о повышении показателя NoS (количество акций - number of shares) для Ozon, Polymetal и "Яндекса".

Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

РусАл MSCI

Новости по теме

Новости

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Умершие знаменитости

Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });