"Полюс" во II квартале сократил производство золота, но увеличил выручку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Полюс" во II квартале 2021 года снизил производство золота на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 671 тысячи унций, сообщила компания.

Производство аффинированного золота выросло на 4%, но флотоконцентрат, который во II квартале прошлого года принес "Полюсу" 44 тысячи унций золота, в апреле-июне текущего года компания почти не выпускала.

Выручка "Полюса" во II квартале составила $1,23 млрд, что на 7% больше результата II квартала 2020 года. Средняя цена реализации выросла на 5%, до $1815 за унцию, объем реализации подрос на 1%, до 679 тыс. унций.

Чистый долг золотодобытчика, включая деривативы, за квартал вырос на 14%, до $2,366 млрд. Общий долг подрос лишь незначительно (менее чем на 1%), составив на конец июня $3,898 млрд. При этом денежная позиция снизилась на 15%, до $1,532 млрд. Изменение денежной позиции отражает, помимо прочего, выплату дивидендов за II полугодие 2020 года в сумме $702 млн, поясняет "Полюс". Обязательства в рамках кросс-валютных и процентных свопов составили порядка $303 млн на конец июня.

В июле "Полюс" исполнил колл-опцион и полностью погасил рублевые облигации на сумму 15 млрд рублей (эквивалент $203 млн), что соответствует снижению долговой нагрузки примерно на $255 млн с учетом деривативов.

Прогноз "Полюса" на 2021 год остается прежним - 2,7 млн унций. По итогам полугодия производство составило 1,263 млн унций (47% от годового прогноза).