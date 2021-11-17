В "Полюсе" оценили возможный положительный эффект на Сухом Логе от продления РИП

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Полюс" может получить положительный эффект на проекте Сухой Лог от продления режима налоговых льгот в рамках региональных инвестиционных проектов (РИП) после 2028 года, рассказали "Интерфаксу" в компании.

Минэкономразвития и Минфин подготовили два законопроекта, призванных поддержать золотодобычу: о продлении действия РИП с 2028 до 2041 года и отмене возврата затрат на инфраструктуру в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для проектов в сфере добычи руд "цветных металлов (золота)" с объемом капвложений не менее 300 млрд рублей, включенных в РИП. В то же время, как рассказали "Интерфаксу" в Минэкономразвития, у компаний останется право на возмещение затрат на оплату процентов по кредитам, купонные выплаты, научно-исследовательские работы.

"Мы проанализировали законопроект, представленный правительством. Предусмотренный в нем инструмент поддержки может потенциально оказать положительный эффект на экономику Сухого Лога, в том числе нивелировать негативный эффект инфляции капитальных затрат, - заявили в "Полюсе". - После завершения банковского ТЭО в конце 2022 года "Полюс" может рассмотреть возможность подачи документов на применение данного механизма".

Без продления механизм РИП никакого влияния на проект Сухой Лог не оказывает, так как запуск производства, согласно планам "Полюса", ожидается в 2027 году.

Capex Сухого Лога по предТЭО оценивается в $3,3 млрд (около 240 млрд рублей по текущему курсу). Глава "Полюса" Павел Грачев говорил ранее, что capex Сухого Лога может измениться при переходе от стадии предТЭО к ТЭО, однако, несмотря на инфляцию затрат в горнорудной отрасли, не так существенно, как на предыдущем этапе проработки проекта (по scoping study от 2018 года capex Сухого Лога оценивался в $2,3 млрд).

Под определение проектов в золотодобыче с инвестициями 300 млрд рублей и выше может также подойти, например, проект Kaz Minerals на Баимском медно-порфировом месторождении.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.