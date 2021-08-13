Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале выросла в годовом измерении в 5,4 раза и составила 233 млрд рублей против 43 млрд рублей годом ранее, говорится отчете компании.

Аналитики ожидали этот показатель на уровне 225 млрд рублей. Ближе всех оказались оценки Sova Capital и JP Morgan - 234 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос в 3,4 раза и составил 571 млрд рублей против 170 млрд рублей годом ранее.

Аналитики полагали, что EBITDA "Роснефти" достигнет 553 млрд рублей. Точнее всех спрогнозировал БКС - 568 млрд рублей.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий во II квартале 2021 года cоставили 2 167 млрд рублей. Увеличение выручки квартал к кварталу связано, преимущественно, с реализацией программы по увеличению объемов добычи нефти на фоне пересмотренного соглашения ОПЕК+, действующего с января 2021 года, и роста цен на нефть.

За II квартал 2021 года капитальные затраты в целом по компании составили 237 млрд рублей, и 462 млрд рублей в I полугодии 2021 года, что выше на 25,9% по отношению к I полугодию 2020 года. Рост, в основном, связан с усилиями менеджмента, направленными на реализацию проекта "Восток Ойл", и наращиванием объемов бурения "Юганскнефтегаза".

Свободный денежный поток в I полугодии 2021 года составил 505 млрд рублей, увеличившись год к году более чем в 2,5 раза. Рост свободного денежного потока по отношению к показателю I полугодия 2020 года связан с увеличением операционного дохода. Во втором квартале текущего года FCF составил 315 млрд рублей, в то время как год назад он находился в отрицательной зоне - 13 млрд рублей.

Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила в I полугодии снизить сумму финансового долга и торговых обязательств на $5,9 млрд, в том числе сумму финансового долга - на $2,6 млрд.

"Cократившись за полугодие практически на треть, значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 1,7х. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается сохранением низкой доли краткосрочной части финансового долга: за отчетный квартал показатель сохранен на уровне 14%. На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов с учетом доступных кредитных линий поддерживается на уровне, кратно превышающем краткосрочную часть финансового долга", - сообщила компания.