"Интерфакс" оценил дивиденды "Роснефти" за I полугодие в 191 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По итогам I полугодия 2021 года "Роснефть" может направить на дивиденды 191 млрд рублей, или 18,02 рубля на акцию, согласно расчетам "Интерфакса".

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность выплат два раза в год.

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 382 млрд рублей, таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено 191 млрд рублей.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 1 копейка.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,53%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".