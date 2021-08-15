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НЛМК восстановил производство стали после ЧП на липецкой площадке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) восстановил производство стали, которое было приостановлено почти неделю назад после ЧП на кислородно-распределительном пункте на липецкой площадке, повлекшего за собой остановку конвертерного цеха N2.

"Ремонтные работы и пуско-наладка оборудования завершены. Производство стали восстановлено в плановом объеме утром 14 августа", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

В пятницу, 13 августа, были завершены пуско-наладочные работы на кислородно-распределительном пункте.

Хроника происшествий

9 августа на кислородно-распределительном пункте произошли взрыв и возгорание, в результате чего была приостановлена работа конвертерного цеха N2.

В начале августа НЛМК полностью возобновил работу конвертерного цеха N2, которая была частично приостановлена после падения крана на кровлю из-за сильного ветра.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизацию сталеплавильного производства в конвертерном цехе, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год, с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более 26 млрд рублей.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК

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