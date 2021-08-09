Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Архивное фото Фото: Юрий Рыдалев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Еще один взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, сообщил "Интерфаксу" источник в городских службах.

"Повторный взрыв на кислородно-распределительной станции предприятия. Люди отведены на безопасное расстояние", - сказал он.

По его словам, вслед за взрывом пожар на предприятии усилился.

"Повреждены объекты озеленения и ограждения", - сказал он.

"Поступила информация о повторном возгорании в том же самом цеху. Мы обеспечили реагирование по повышенному рангу. Однако по прибытии (сотрудников МЧС на место происшествия - ИФ) снизили (класс пожара - ИФ) до 1 ранга", - сказал "Интерфаксу" представитель областного управления МЧС. Он добавил, что обстоятельства пожара уточняются.

Около десяти утра 9 августа на предприятии произошел взрыв на кислородно-распределительном пункте, там загорелась кровля и была разрушена стена, сообщил источник "Интерфакса". В НЛМК взрыв назвали хлопком и сообщили, что возгорание было ликвидировано.

Сообщалось, что никто не пострадал, в СК по факту начали доследственную проверку, выясняют причины случившегося и сотрудники предприятия.

После первого взрыва компания сообщила, что ремонт займет сутки или двое, основное оборудование кислородно-распределительного пункта и транспортная инфраструктура не пострадали. Из-за случившегося была остановлена работа работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжали работу.