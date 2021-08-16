Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Курс рубля вечером лишь немного изменился к доллару и евро

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Доллар растерял темпы роста первой половины дня и лишь немного повышается, евро перешел к снижению на Московской бирже в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла во вторник и на фоне ожиданий новой информации относительно сроков начала сворачивания программы покупки активов.

Курс доллара США составил 73,28 руб. в 19:00, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,27 руб., подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 копейки - до 79,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых стимулов к движению с внешних рынков. Инвесторы сосредоточены на получении уточняющей информации о возможных сроках сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС, в том числе, из выступления ее главы Пауэлла во вторник. Ранее другие представители регулятора высказывались в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

Давление на рубль в первой половине дня оказывало снижение цен на нефть. Инвесторы на рынке энергоносителей обеспокоены ситуацией с распространением нового штамма коронавируса и сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Опасения по поводу состояния мировой экономики усилились также после выхода статистических данных из США, где индекс производственной активности Empire Manufacturing за август, публикуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, упал до 18,3 пункта с рекордного максимума на уровне 43 пунктов месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 29 пунктов, согласно Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал торги понедельника в красной зоне на фоне ухода инвесторов от рисков и роста доллара США к другим валютам, но к вечеру российская валюта немного отыграла свои потери. "Инвесторов не радуют цифры по распространению COVID-19, как и утренняя статистика по экономике КНР. На фоне всего этого нефть марки Brent опустилась ниже $70 США за баррель, что также не придало поддержки рублю. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Паэулла, а также данных по розничным продажам в США, особенно в свете разочаровавших данных индекса настроения потребителей Мичиганского университета, на основании которого можно судить о будущей экономической активности населения, а также о возможном уровне инфляции со стороны потребителей", - говорит Голубов.

"Новую неделю рубль начал под давлением негативных настроений инвесторов на глобальных площадках. Основную тревогу у участников рынка вызывает активное распространение "дельта"-штамма коронавируса в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, не добавили настроения инвесторам слабые утренние макроданные из Китая, отразившие замедление экономического роста в стране. В результате фондовые индексы Европы и США снижались, индекс доллара рос, а котировки марки Brent опустились ниже $70 за баррель. (. . .) При этом в целом на валютных площадках EM единой динамики не наблюдалось. Наряду с российским рублем теряли позиции к доллару США валюты ЮАР и Мексики. В то же время весь день заметное укрепление демонстрировала турецкая лира, росла валюта Бразилии, незначительно укреплялись валюты Индии и Индонезии", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике. Котировки демонстрируют снижение третью сессию подряд.

ЭкономикаНефть Brent подешевела до $69,58 за баррельЧитать подробнее

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени уменьшилась на 0,93%, до $69,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,05%, до $67,72 за баррель.

Тем временем последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июня на 9,5 копейки, до 73,392 руб., и увеличил курс евро на 28,77 копейки, до 86,5072 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник всего на 0,04 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3954 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,35 копейки и составил 73,3972 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 319,675 млн, из которых $642,482 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 677,193 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 27,28 копейки, до 86,4823 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 21,27 копейки и составил 86,479 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,547 млн, из которых EUR141,246 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR319,301 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,86%, 7,21% и 7,3% годовых соответственно.

курсы валют рубль доллар евро

Новости по теме

Новости

"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Цены на московских АЗС продолжили расти

Цены на московских АЗС продолжили расти

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

НЛМК восстановил производство стали после ЧП на липецкой площадке

Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');