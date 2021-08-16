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Нефть Brent подешевела до $69,58 за баррель

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, опускаясь третий день подряд.

Давление на рынок оказывают сигналы о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:08 по московскому времени составляет $69,58 за баррель, что на $1,01 (1,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,36 за баррель, что на $1,08 (1,58%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

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Данные из Китая указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

"Нефть и другие сырьевые товары, динамика которых зависит от роста экономики, в том числе промышленные металлы, продолжают испытывать давление на фоне ухудшающегося краткосрочного прогноза", - сказал директор по исследованием сырьевых рынков Saxo Bank A/S. Оле Хансен, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Тем временем последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

нефть

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