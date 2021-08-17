Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Россия увеличила вложения в US Treasuries в июне на $201 млн

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июне на $201 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $4,006 млрд против $3,805 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги не изменились и составили $305 млн, в то время как в краткосрочные - выросли до $3,701 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в июне осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 25-й месяц подряд, нарастив вложения на $11,1 млрд относительно мая - до $1 трлн 277,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $16,5 млрд - до $1 трлн 61,9 млрд. Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($452,9 млрд), четвертую - Ирландия ($322,9 млрд), пятую - Люксембург ($301,8 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Бразилия, Каймановы острова, Тайвань и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне повысился на $66,8 млрд и составил $7 трлн 202,2 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 239,4 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Россия US Treasuries

Новости

Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро

Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро

"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Цены на московских АЗС продолжили расти

Цены на московских АЗС продолжили расти

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');