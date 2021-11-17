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Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн
Фото: Brooks Kraft LLC/Corbis via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в сентябре снизились на $86 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $3,918 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец сентября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $204 млн против $203 млн месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до $3,714 млрд с $3,801 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в сентябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 28-й месяц подряд, хотя и сократила вложения на $20,2 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 299,6 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, нарастил портфель UST на $0,6 млрд - до $1 трлн 47,6 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($566,5 млрд), на четвертую строчку переместился Люксембург ($311,8 млрд), сместив вниз Ирландию ($309,4 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Каймановы острова, Бразилия, Франция и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре уменьшился на $6,7 млрд и составил $7 трлн 549,1 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 232,6 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Россия США

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