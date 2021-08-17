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Россия увеличила вложения в US Treasuries в июне до $4 млрд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июне на $201 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $4,006 млрд против $3,805 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги не изменились и составили $305 млн, в то время как в краткосрочные - выросли до $3,701 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в июне осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 25-й месяц подряд, нарастив вложения на $11,1 млрд относительно мая - до $1 трлн 277,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $16,5 млрд - до $1 трлн 61,9 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($452,9 млрд), четвертую - Ирландия ($322,9 млрд), пятую - Люксембург ($301,8 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Бразилия, Каймановы острова, Тайвань и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне повысился на $66,8 млрд и составил $7 трлн 202,2 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 239,4 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

US Treasuries

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