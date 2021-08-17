Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,3% на внешнем негативе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник просел на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти (Brent опустилась к $69 за баррель); индекс РТС за минуту торгов просел на 0,3%, а индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля почти не претерпел изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3893,7 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1669,18 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 73,47 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,5%), расписки Ozon (-0,6%), акции ВТБ (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,4%), акции "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник вновь негативный, однако отечественный инвестор может "включить" очередные надежды на стимулы.

Азиатские рынки снижаются, но в большей степени на локальных новостях, как, например, новые правила работы для интернет-компаний в Китае. Нефть остается под давлением растущей заболеваемости COVID-19-Delta.

Днем в еврозоне выйдут данные по объемам строительства, а также пересмотр оценки ВВП за II квартал (ожидается сохранение прежней оценки 2,0% квартального роста). В США в 15:30 по московскому времени выйдут розничные продажи за июль (ожидается снижение на 0,2%), в 16:00 - промпроизводство (ожидается рост на 0,5% в июле). Позже вечером выступит глава ФРС Джером Пауэлл, а закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России отчетность по МСФО предоставят "М.Видео" и Ozon Holdings, совет директоров "Группы Черкизово" рассмотрит вопрос дивидендов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром во вторник российские фондовые индексы могут не показать значительных изменений ввиду преимущественно пессимистичных настроений за рубежом. Накануне отечественному рынку помогали идти вверх в том числе корпоративные истории, по которым во вторник может наблюдаться фиксация прибыли. Лучше рынка, впрочем, могут смотреться бумаги золотодобытчиков на фоне стремления цен на драгоценный металл к психологически важной отметке $1800 за унцию.

В целом в последние сессии зарубежные инвесторы настроены осторожно, а российские пытаются поднять индексы к новым максимумам и абстрагироваться от внешнего негатива. Не исключено, что эта тенденция сохранится и в ходе торгов вторника.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,2-0,3%, обновили максимумы Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,3%), в то время как снизился Nasdaq (-0,2%).

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19. Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Дополнительным негативным фактором для рынка являются разговоры о возможности того, что Федрезерв начнет сворачивать меры стимулирования в ближайшей перспективе. Все большее количество представителей регулятора высказываются в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

Во вторник в Азии преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Японский рынок был поддержан сильными корпоративными отчетами, однако ожидания, что власти страны продлят режим чрезвычайного положения в Токио и еще семи префектурах страны, продолжают оказывать давление на покупателей.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж после трехдневного волатильного снижения, в течение которого потери составили около 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $69,08 за баррель (-0,6% и -1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $66,88 за баррель (-0,6% и -1,7% в понедельник).

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" спровоцировало новую волну опасений в отношении перспектив спроса на сырье на мировом рынке.

Статданные из Китая показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.

В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.