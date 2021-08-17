Индекс МосБиржи превысил 3900 пунктов впервые с начала июля

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник впервые с начала июля превысил рубеж 3900 пунктов на фоне ослабления рубля и роста ряда бумаг-"тяжеловесов".

К 10:09 индекс МосБиржи составил 3901,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1673,35 пункта (-0,04%); динамика цен "голубых фишек" на Московской бирже смешанная в пределах 1,4%.

Подорожали расписки TCS Group (+1,4%), акции "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Отметку 3900 пунктов индекс МосБиржи впервые преодолел 6 июля, тогда же был зафиксирован исторический максимум - 3915 пунктов.