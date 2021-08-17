Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Индекс МосБиржи превысил 3900 пунктов впервые с начала июля

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник впервые с начала июля превысил рубеж 3900 пунктов на фоне ослабления рубля и роста ряда бумаг-"тяжеловесов".

ЭкономикаРынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,3% на внешнем негативеЧитать подробнее

К 10:09 индекс МосБиржи составил 3901,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1673,35 пункта (-0,04%); динамика цен "голубых фишек" на Московской бирже смешанная в пределах 1,4%.

Подорожали расписки TCS Group (+1,4%), акции "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Отметку 3900 пунктов индекс МосБиржи впервые преодолел 6 июля, тогда же был зафиксирован исторический максимум - 3915 пунктов.

рынок акций

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3915 пунктов

Производитель истребителей "Сухой" перестал быть публичной компанией

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро

Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро

"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Цены на московских АЗС продолжили расти

Цены на московских АЗС продолжили расти

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');