Менеджмент "Норникеля" счел комфортными дивиденды в 70-100% свободного денежного потока

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Менеджмент "Норникеля" считает комфортным диапазон дивидендных выплат в 70-100% от свободного денежного потока (FCF).

"Компания не участвует в переговорах основных акционеров (о новой дивидендной формуле - ИФ), но видит диапазон выплат в 70-100% FCF как комфортный", - пишет BCS Global Markets по итогам телефонной конференции с менеджментом "Норникеля".

Действующая формула с привязкой дивидендов к EBITDA, предусматривающая выплату акционерам более 100% FCF, не соответствует интересам компании с учетом роста capex, вновь подчеркнули в "Норникеле".

В марте совет директоров "Норникеля" предложил акционерам рассмотреть диапазон дивидендных выплат в 50-75% FCF. Такой диапазон "позволит обеспечить устойчивую финансовую модель "Норникеля" в долгосрочной перспективе", отмечала компания.

"Интеррос", основной акционер "Норникеля", предлагал другому участнику соглашения акционеров - "Русалу" - договориться о снижении дивидендов на фоне растущих капвложений. Дивиденды "Интеррос" и менеджмент "Норникеля" предлагают привязать к free cash flow, то есть учесть расходы компании, в том числе capex.

Стороны смогли согласовать снижение дивидендов за 2020 год почти на 40%, впервые отойдя от базирующихся на EBITDA расчетов (дивиденды были рассчитаны как 50% FCF). Менеджмент компании пояснял, что это разовое решение, а дивидендная формула, предполагающая расчет выплат от EBITDA, продолжает действовать до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.

В качестве компенсации "Норникель" провел buyback, в рамках которого "Русал" продал акции почти на $1,4 млрд. Также партнеры договорились о spin off Быстринского проекта, будущую долю в котором "Русал" рассчитывает продать "Интерросу" за $570 млн.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34,6% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций. Free float "Норникеля" - около 33%. В ходе buyback "Норникель" выкупил 3,4% акций, из них 0,5% пойдет на программу стимулирования сотрудников, остальное будет погашено.