Нефть подорожала после четырех дней падения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после снижения по итогам четырех дней подряд.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве подорожали на $0,23 (на 0,33%) – до $69,26 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,48 (0,7%), составив на закрытие $69,03 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это самый низкий уровень с 19 июля.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (0,38%) – до $66,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,7 (1%), завершив день на отметке $66,59 за баррель – минимуме с 9 августа.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает агентство Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина – на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны обнародует в среду.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина – 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов – 700 тыс. баррелей.