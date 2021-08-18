Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Котировки нефти стали расти на данных о сокращении запасов в США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после выхода данных Минэнерго США о сокращении запасов в стране.

К 18:04 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,30 (на 0,43%), до $69,33 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,32%), до $66,80 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 696 тысячи баррелей и составили 228,16 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Ранее поддержку котировкам оказали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), указавшие на падение запасов сырья в США.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения по поводу спроса на фоне роста числа заражений новым штаммом коронавируса в мире и последних статданных из США и Китая, свидетельствующих о замедлении роста экономики этих стран. Давление на рынок также оказывает рост доллара, пишет Trading Economics.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Brent WTI Минэнерго США Китай

Новости по теме

Новости

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну
Афганистан во власти талибов

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ
Афганистан во власти талибов

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США
Афганистан во власти талибов

В соцсетях сообщили о казни талибами в Кандагаре четырех человек

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

В ФРГ у двух американцев проявились симптомы "гаванского синдрома"

В ФРГ у двух американцев проявились симптомы "гаванского синдрома"
Афганистан во власти талибов

Талибы начали переговоры с бывшими руководителями Афганистана

Афганистан во власти талибов

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Афганистан во власти талибов

Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');