Котировки нефти стали расти на данных о сокращении запасов в США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после выхода данных Минэнерго США о сокращении запасов в стране.

К 18:04 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,30 (на 0,43%), до $69,33 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,32%), до $66,80 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 696 тысячи баррелей и составили 228,16 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Ранее поддержку котировкам оказали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), указавшие на падение запасов сырья в США.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения по поводу спроса на фоне роста числа заражений новым штаммом коронавируса в мире и последних статданных из США и Китая, свидетельствующих о замедлении роста экономики этих стран. Давление на рынок также оказывает рост доллара, пишет Trading Economics.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.