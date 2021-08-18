Полугодовая прибыль "Белуги Групп" выросла в 2,5 раза

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" по МСФО выросла в 2,5 раза, до 1,15 млрд рублей с 460 млн рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Чистая выручка группы увеличилась на 20%, до 30,752 млрд рублей.

Продажи "Белуги" (без НДС, с учетом акцизов) выросли на 15%, до 42,784 млрд рублей. Отгрузки увеличились на 1%, до 6,54 млн декалитров.

Росту чистой выручки в первом полугодии способствовало увеличение отгрузок премиум-брендов в России, усиление марки Beluga за рубежом, а также динамичное развитие собственной розничной сети "ВинЛаб", отметил председатель правления "Белуги" Александр Мечетин (его слова процитированы в сообщении).

Валовая прибыль компании повысилась на 21%, до 11,128 млрд рублей, валовая маржа составила 36,2% против 35,8% годом ранее.

Ускорение развития сети "ВинЛаб" в моменте привело к росту коммерческих расходов (в результате показатель повысился на 30%, до 6,783 млрд рублей). Общие и административные расходы выросли на 22%, до 1,796 млрд рублей.

EBITDA выросла на 8%, до 3,701 млрд рублей, рентабельность этого показателя сократилась до 12% с 13,4% в первом полугодии 2020 года.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,48х против 2,77х на конец июня прошлого года.

Свободный денежный поток составил 986 млн рублей по сравнению с отрицательным показателем в 487 рублей в январе-июне прошлого года.

В структуре бизнеса "Белуги" выручка от алкогольного сегмента (включая межсегментные продажи) выросла на 22%, до 20,563 млрд рублей, EBITDA - на 18%, до 2,583 млрд рублей. Выручка розничного бизнеса повысилась на 24%, до 14,16 млрд рублей, EBITDA - на 4%, до 1,218 млрд рублей.

Совет директоров ПАО рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в размере 72,76 рубля на акцию, в сумме это будет 1,15 млрд рублей, сообщила компания.

На выплату дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении (без учета казначейских), будет направлен 1 млрд рублей, что составляет 87% чистой полугодовой прибыли по МСФО.

Решение о дивидендах акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 21 сентября, оно пройдет заочно. Список акционеров, имеющих право на участие в нем, будет составлен по данным на 30 августа, а список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить по данным реестра на 4 октября.

"Белуга Групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя. Основные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая". Компания владеет шестью ликеро-водочными заводами: Архангельский, Мариинский и Хабаровский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Пермский винно-водочный завод "Бастион" и подмосковный "Завод Георгиевский. Традиции качества". В 2018 году "Белуга" приобрела винодельческий комплекс "Поместье Голубицкое", в 2021 году - 88,5% в "Спиртзаводе Чугуновском".