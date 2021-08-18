Акции "Белуга Групп" подешевели на "Мосбирже" на 6,4% на корпоративных новостях

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов среды на "Московской бирже" котировки "Белуга Групп" упали на 6,4% (до 3228 рублей за акцию) на новостях о дивидендах и публикации финотчета за I полугодие.

Совет директоров ПАО "Белуга Групп" рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в размере 72,76 рубля на акцию, в сумме - 1,15 млрд рублей, сообщила компания. На выплату дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении (без учета казначейских), будет направлен 1 млрд рублей, что составляет 87% чистой прибыли по МСФО за первую половину 2021 года (1,15 млрд рублей).

Внеочередное собрание акционеров, которое примет решение о дивидендах, пройдет 21 сентября в заочной форме.

Чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла в 2,5 раза, до 1,15 млрд рублей с 460 млн рублей годом ранее. Чистая выручка увеличилась на 20%, до 30,752 млрд рублей. Продажи (без НДС, с учетом акцизов) выросли на 15%, до 42,784 млрд рублей. Отгрузки увеличились на 1%, до 6,54 млн декалитров. Валовая прибыль компании повысилась на 21%, до 11,128 млрд рублей, валовая маржа составила 36,2% против 35,8% годом ранее.

Росту чистой выручки в первом полугодии способствовало увеличение отгрузок премиум-брендов в России, усиление марки Beluga за рубежом, а также динамичное развитие собственной розничной сети "ВинЛаб", объяснил председатель правления "Белуги" Александр Мечетин. Ускорение развития сети "ВинЛаб" в моменте привело к росту коммерческих расходов (в результате показатель повысился на 30%, до 6,783 млрд рублей). Общие и административные расходы выросли на 22%, до 1,796 млрд рублей.

EBITDA группы выросла на 8%, до 3,701 млрд рублей, рентабельность этого показателя сократилась до 12% с 13,4% в первом полугодии 2020 года. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,48х против 2,77х на конец июня прошлого года. Свободный денежный поток составил 986 млн рублей по сравнению с отрицательным показателем в 487 млн рублей в январе-июне прошлого года.