Индексы Мосбиржи и РТС выросли в пределах 0,3% в начале торгов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались дальнейшим ростом цен blue chips на фоне выросшей фондовой Азии и дорожающей нефти, дорожают бумаги "М.Видео" и ПАО "Белуга групп" на фоне финотчетов и новостей о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1, до 3945,83 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1694,32 пункта (+0,3%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 1%.

Доллар подешевел на 22 копейки, до 73,36 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+0,9%), акции "Газпром нефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), банка ВТБ (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "АФК Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), Polymetal International (-0,1%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") (+2,7%, до 657,5 рубля) в первом полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО (IAS 17) на 18% в годовом выражении, до 6,39 млрд рублей. EBITDA выросла на 37,1% (до 18,311 млрд рублей), рентабельность этого показателя составила 8,6% против 7,7% годом ранее, сообщил ритейлер.

"М.Видео-Эльдорадо" может выплатить 6,4 млрд руб. дивидендов за I полугодие с учетом прибыли выше целевых значений, сообщил гендиректор ритейлера Александр Изосимов (его слова процитированы в сообщении компании).

Чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" (+0,4%) в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла в 2,5 раза, до 1,15 млрд рублей с 460 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая выручка увеличилась на 20%, до 30,752 млрд рублей. Совет директоров "Белуги" рекомендовал выплатить 72,76 рубля на акцию за I полугодие.

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (-1%, до 2448,5 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 85,27 рубля на акцию.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл общался во вторник со студентами и преподавателями. По его словам, реальное влияние Delta-штамма пока остается неясным. Он также полагает, что сектор услуг еще далек от восстановления, а это крайне важная часть американской экономики. В остальном выступление председателя можно назвать нейтральным, так как каких-либо сильных заявлений не было.

В США в среду выйдет статистика по новостройкам, далее отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером в США опубликуют протокол последнего заседания Федрезерва.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,7-0,9% на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных о розничных продажах и усиления тревог по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% к июню при прогнозах снижения на 0,3%. Однако объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,9% при прогнозах роста на 0,5%.

Между тем аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка, который восстанавливается после падения до минимумов, зафиксированных в период пандемии. Некоторые эксперты ожидают дальнейшего роста котировок, отмечает CNBC.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%) в ожидании публикации протокола июльского заседания Федрезерва США.

Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Объем экспорта Японии в июле увеличился по итогам пятого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Показатель подскочил на 37% в годовом выражении (до 7,221 трлн иен), эксперты в среднем прогнозировали рост на 39% после июньского взлета на 48,6%.

Нефть утром в среду корректируется вверх после снижения по итогам четырех дней подряд, цены находятся чуть выше уровней, отмечавшихся при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" накануне. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,8%, до $69,56 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7%, до $67,06 за баррель.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тысячи баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду позднее. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина - 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов - 700 тысяч баррелей.