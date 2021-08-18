Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Киностудия "Союзмультфильм" преобразована в акционерное общество

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" стала акционерным обществом, собственником всех 100% акций является Росимущество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" получила новое юридическое лицо, преобразовавшись из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Такая процедура была проведена территориальным управлением Росимущества согласно ежегодно утверждаемому Правительственному плану по реорганизации ФГУП", - сообщили в пресс-службе.

Утоняется, что после завершения государственной регистрации в будущем 75% акций (и больше) будет выставлено Росимуществом на продажу, часть акций останется в собственности у государства в лице Росимущества. Председателем Совета директоров АО "Киностудия "Союзмультфильм", назначена председатель правления студии Юлиана Слащева, а генеральным директором - Борис Машковцев.

"Актуальная несколько десятков лет назад такая организационно-правовая форма как ФГУП, на сегодняшний день утратила свою эффективность: если в турбулентные 90-е годы XX века государству был приоритетен усиленный контроль над особо ценными активами, то сейчас оно заинтересовано в поступательном развитии ряда предприятий, повышении их экономической эффективности и активно растущая анимационная индустрия здесь не исключение. "Союзмультфильм" намерен в ближайшие годы стать заметным игроком на мировом рынке, а в условиях ФГУП заключение крупных партнерств как на национальном, так и на международном рынке – невыполнимая задача", - сказала Слащева, слова которой привели в пресс-службе.

При этом, как отметила отметила заместитель руководителя Росимущества Олеся Молчанова, "на основании указания президента РФ Росимуществом совместно с Министерством культуры РФ был проработан вопрос сохранения в федеральной собственности исключительных прав на аудиовизуальные произведения, созданные на киностудии в период с 1950 года по 2003 год. В ходе акционирования предприятия принято соответствующее решение, позволяющее вновь созданному обществу использовать права на основании лицензионных соглашений".

Союзмультфильм

Новости

В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ

Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ

ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3915 пунктов

Производитель истребителей "Сухой" перестал быть публичной компанией

Индекс МосБиржи превысил 3900 пунктов впервые с начала июля

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');