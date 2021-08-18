Киностудия "Союзмультфильм" преобразована в акционерное общество

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" стала акционерным обществом, собственником всех 100% акций является Росимущество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" получила новое юридическое лицо, преобразовавшись из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Такая процедура была проведена территориальным управлением Росимущества согласно ежегодно утверждаемому Правительственному плану по реорганизации ФГУП", - сообщили в пресс-службе.

Утоняется, что после завершения государственной регистрации в будущем 75% акций (и больше) будет выставлено Росимуществом на продажу, часть акций останется в собственности у государства в лице Росимущества. Председателем Совета директоров АО "Киностудия "Союзмультфильм", назначена председатель правления студии Юлиана Слащева, а генеральным директором - Борис Машковцев.

"Актуальная несколько десятков лет назад такая организационно-правовая форма как ФГУП, на сегодняшний день утратила свою эффективность: если в турбулентные 90-е годы XX века государству был приоритетен усиленный контроль над особо ценными активами, то сейчас оно заинтересовано в поступательном развитии ряда предприятий, повышении их экономической эффективности и активно растущая анимационная индустрия здесь не исключение. "Союзмультфильм" намерен в ближайшие годы стать заметным игроком на мировом рынке, а в условиях ФГУП заключение крупных партнерств как на национальном, так и на международном рынке – невыполнимая задача", - сказала Слащева, слова которой привели в пресс-службе.

При этом, как отметила отметила заместитель руководителя Росимущества Олеся Молчанова, "на основании указания президента РФ Росимуществом совместно с Министерством культуры РФ был проработан вопрос сохранения в федеральной собственности исключительных прав на аудиовизуальные произведения, созданные на киностудии в период с 1950 года по 2003 год. В ходе акционирования предприятия принято соответствующее решение, позволяющее вновь созданному обществу использовать права на основании лицензионных соглашений".

