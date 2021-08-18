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Права на золотую коллекцию "Союзмультфильма" останутся у государства

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Права на "золотую коллекцию" мультфильмов киностудии "Союзмультфильм", после ее преобразования из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, останутся у государства, сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

"Фильмы "золотой коллекции" представляют исключительную ценность и являются частью национального культурного кода, поэтому должны остаться под управлением государства (после изменения из ФГУП в акционерное общество – ИФ)", - сказала Слащева, слова которой "Интерфаксу" привели в пресс-службе студии.

ЭкономикаКиностудия "Союзмультфильм" преобразована в акционерное обществоЧитать подробнее

После преобразования киностудии "Союзмультфильм" в акционерное общество, как уточнила Слащева, АО "Киностудия "Союзмультфильм" стала правоприемником ФГУП, соответственно компании перешло и право на "золотую коллекцию" на основании заключенных лицензионных соглашений. Права на новые фильмы киностудии, созданные после 2003 года, принадлежат АО "Киностудия Союзмультфильм".

В киностудии агентству уточнили, что права на "золотую коллекцию" будут под управлением Госфильмофонда РФ, с которым "Союзмультфильм" заключил лицензионное соглашение.

Как уточнили в сообщении, также будет преобразован механизм выплаты авторских вознаграждений. Согласно закону, их размер зависит от ставки, установленной постановлением правительства для разных категорий авторов, от дохода, полученного правообладателем от использования конкретного произведения.

"Золотая коллекция" "Союзмультфильма" - собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра. В ней представлены лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров. В "золотую коллекцию" "Союзмультфильма" входят такие герои, как Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и Пятачок, Малыш и Карлсон, попугай Кеша из "Возвращения блудного попугая", Маугли, Волк, Заяц из "Ну, погоди!" и многие другие. Всего в "золотую коллекцию" входит более 150 мультфильмов.

Союзмультфильм Юлиана Слащева

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