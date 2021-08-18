Права на золотую коллекцию "Союзмультфильма" останутся у государства

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Права на "золотую коллекцию" мультфильмов киностудии "Союзмультфильм", после ее преобразования из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, останутся у государства, сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

"Фильмы "золотой коллекции" представляют исключительную ценность и являются частью национального культурного кода, поэтому должны остаться под управлением государства (после изменения из ФГУП в акционерное общество – ИФ)", - сказала Слащева, слова которой "Интерфаксу" привели в пресс-службе студии.

После преобразования киностудии "Союзмультфильм" в акционерное общество, как уточнила Слащева, АО "Киностудия "Союзмультфильм" стала правоприемником ФГУП, соответственно компании перешло и право на "золотую коллекцию" на основании заключенных лицензионных соглашений. Права на новые фильмы киностудии, созданные после 2003 года, принадлежат АО "Киностудия Союзмультфильм".

В киностудии агентству уточнили, что права на "золотую коллекцию" будут под управлением Госфильмофонда РФ, с которым "Союзмультфильм" заключил лицензионное соглашение.

Как уточнили в сообщении, также будет преобразован механизм выплаты авторских вознаграждений. Согласно закону, их размер зависит от ставки, установленной постановлением правительства для разных категорий авторов, от дохода, полученного правообладателем от использования конкретного произведения.