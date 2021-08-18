Comcast и ViacomCBS запустят общий стриминговый сервис в Европе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американские компании Comcast Corp. и ViacomCBS Inc. сообщили, что планируют в следующем году запустить стриминговый сервис по подписке более чем в 20 европейских странах.

Стриминговая платформа, получившая название SkyShowtime, объединит контент брендов NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock и Sky, принадлежащих Comcast, с сервисами ViacomCBS, включая Nickelodeon, Paramount Pictures и Paramount+ Originals. В общей сложности эти бренды обеспечат SkyShowtime контент более чем на 10 тысяч часов просмотра.

Главный исполнительный директор Comcast Брайан Робертс и председатель совета директоров ViacomCBS Шари Редстоун ранее этим летом обсуждали возможность создания совместного стримингового сервиса для международных рынков, пишет The Wall Street Journal.

В июле Comcast сообщила, что 20 млн европейских клиентов принадлежащей ей вещательной компании Sly получат доступ к стриминговой платформе Peacock, созданной год назад, без дополнительной платы. Вслед за этим ViacomCBS объявила о партнерстве со Sky, в результате которого клиенты сервиса Sky Cinema, в том числе, в Великобритании, Швейцарии, Италии и Германии, получили бесплатный доступ к контенту Paramount+.

SkyShowtime, при этом, будет работать на других европейских рынках, в том числе, в Испании, Португалии, Швеции, Нидерландах, Хорватии и Албании.

Совместное предприятие Comcast и ViacomCBS будет принадлежать компаниям в равных долях. Оно будет базироваться в Лондоне и управляться отдельной командой.