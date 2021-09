ViacomCBS реструктурирует Paramount Pictures

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания ViacomCBS Inc. проведет реструктуризацию в принадлежащей ей киностудии Paramount Pictures с целью модернизации и улучшения стримингового сервиса Paramount+, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, компания планирует выделить два отдельных подразделения в Paramount Pictures - подразделение кино и подразделение ТВ (Paramount Television). По сведениям собеседников газеты, действующий руководитель Nickelodeon Брайан Роббинс возглавит кинопроизводство, а CEO премиум-контент группы Showtime Networks Дэвид Невинс будет руководить Paramount Television. Оба они будут подотчетны гендиректору ViacomCBS Роберту Бэкишу.

Ожидается, что об изменениях будет объявлено в понедельник. Ранее WSJ сообщала, что Роббинс может стать председателем и главным исполнительным директором киностудии Paramount Pictures, сменив на этом посту 70-летнего Джима Янопулоса.

Компания осуществит эти изменения для усиления развития стримингового сервиса Paramount+, который конкурирует с более крупными соперниками - Netflix Inc., Disney+, принадлежащей Walt Disney Co., и HBOMax, входящей в AT&T Inc.. В частности, Paramount Television будет фокусироваться непосредственно на создании контента для сервиса, отметили источники.