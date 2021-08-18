Саид Гуцериев покинул пост главы "ФортеИнвеста" и планирует открыть инвестфонд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Саид Гуцериев (сын Михаила Гуцериева, который подпал под санкции ЕС и Великобритании) покинул должность гендиректора АО "ФортеИнвест" (входит в ПФГ "Сафмар").

Как сообщил представитель Саида Гуцериева, теперь гендиректором компании назначен Алексей Кузьменков, который возглавлял "ФортеИнвест" до Гуцериева.

"Саид Гуцериев займется развитием собственных масштабных бизнес-проектов. В частности, он сосредоточится на стратегическом управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе ПАО "М.Видео" и инвестиционного холдинга SFI)", - сказал его представитель.

Кроме того, Саид Гуцериев планирует открыть новый инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства в технологичные стартапы из различных отраслей.