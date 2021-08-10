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Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Михаил Гуцериев перевёл свою долю в "Русснефти" на брата Саит-Салама Гуцериева. Согласно раскрытию "Русснефти", теперь 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) принадлежит компании Саит-Салама Гуцериева Vemonar Holdings Limited.

При этом Михаил Гуцериев вышел из капитала компании.

В июне 2021 года Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В июле против него ввела аналогичные санкции Швейцария, в августе - Великобритания.

Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров "Русснефти", в котором был председателем и из совета директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции".

Уставный капитал НК "Русснефть" составляет 196,076 млн рублей и состоит из 392,152 млн акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, 75% уставного капитала приходится на обыкновенные акции, остальные 25% - на привилегированные.

По состоянию на конец мая, владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%), а также Weridge Investments Limited (7,21%), "Сафмар финансовые инвестиции" принадлежит напрямую 1,5% в компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций НК (15% уставного капитала).

Русснефть Михаил Гуцериев Саит-Салам Гуцериев Vemonar Holdings Траст ВТБ Сафмар

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