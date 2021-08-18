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Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ держится чуть выше 6,5%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 10 по 16 августа зафиксировал символическую дефляцию в РФ на уровне 0,01% после нулевой инфляции с 3 по 9 августа и дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа, говорится в сообщении Статслужбы. Годовая инфляция составила чуть более 6,5%.

С начала месяца дефляция к 16 августа составила 0,03%, с начала года инфляция к 16 августа составила 4,48%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная дефляция за 16 дней августа составила 0,002% (за аналогичный период августа 2020 года среднесуточная дефляция равнялась 0,006%).

ЭкономикаЦБ отметил замедление роста цен на продукты в большинстве регионовЧитать подробнее

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 16 августа немного ускорилась до 6,52% с 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, последние две недели годовая инфляция возобновила незначительный рост - до этого она снижалась на протяжении четырех недель подряд - с пиковых 6,6% на 5 июля.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 10 по 16 августа на 2% (неделей ранее снижение составляло 2,4%), в том числе на морковь - на 7,6%, картофель и огурцы - на 3,9%, помидоры - на 3,4%, капусту - на 0,6%, яблоки - на 0,5%.

Значительно выросли за неделю цены на свинину - на 0,9%. Цены на мясо кур и на подсолнечное масло выросли на 0,1%, на сахарный песок не изменились. Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 0,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: спички - на 0,6%, доски обрезные - на 0,5%, мыло хозяйственное - на 0,4%. Одновременно цены на электропылесосы снизились на 1,8%, на металлочерепицу - на 0,5%, на ДСП - на 0,4%,

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,4% (неделей ранее - на 0,3%), дизельное топливо - на 0,2%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию возросла за неделю на 3% (на предыдущей неделе снизилась на 5%.

Ключевую ставку повысили

Банк России в 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

Прогнозы по инфляции

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале месяца заявил, что министерство к концу августа представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.

Росстат

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