Рост цен промпроизводителей в РФ с начала года составил 23%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле 2021 года выросли на 2,6% после повышения на 2,9% июне 2021 года, на 2,3% в мае, на 2,7% в апреле, 3,6% в марте, по 3,5% в феврале и в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль цены промпроизводителей выросли на 23%.

В годовом выражении цены производителей в июле 2021 года подскочили на 28,1% с учетом низкой базы за июль прошлого года, когда цены промпроизводителей снизились год к году на 2,2%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых выросли в июле к июню 2021 года на 3,6% (с начала года рост на 42,7%), в обрабатывающих производствах - на 2,3% (с начала года на 20,7%).

В добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок на 22,0% выросли цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ, железную товарную необогащенную руду - на 11,7%, каменные гранулы, крошку и порошок, торфяные брикеты и полубрикеты - на 11,3%, антрацит - на 10,8%, апатитовый концентрат - на 10,6%, коксующийся уголь - на 10,2%. При этом цены на природный графит стали ниже - на 19,1%, на никелевые концентраты - на 17,1%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии. В том числе на ферромолибден - на 25,7%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов - на 20,0%, узкий холоднокатаный штрипс - на 19,6%, ферросиликомарганец - на 18,3%, незамкнутые профили холодной штамповки или гибкие из нелегированных сталей - на 15,5%, необработанный кобальт - на 14,0%, феррованадий - на 12,5%, цинковые прутки, профили, проволоку, плиты, листы, ленту и фольгу - на 12,3%, ферросилиций - на 12,0%, ферротитан - на 11,5%.

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: на нефтяные парафины - на 63,6%, нефтяные смазочные масла, не включенные в другие группировки - на 13,3%, дорожные битумы - на 10,0%. Вместе с тем увеличились цены на кокс и полукокс из каменного угля - на 9,8%. Снижение цен отмечено на печное бытовое топливо - на 10,6%.

В производстве неметаллической минеральной продукции стали выше цены на листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное стекло - на 31,2%, сборные железобетонные конструктивные элементы зданий и сооружений - на 8,6%, стеклопакеты - на 7,8%, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы - на 7,0%.