Производители продовольствия РФ с начала года подняли цены на 8,8%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей пищевых продуктов в РФ в июле этого года по сравнению с июнем повысились на 0,2%, следует из данных Росстата.

Темпы роста замедлились. В июне по сравнению с маем рост составил 0,8%.

С начала года производители повысили цены на 8,8%, по сравнению с июлем прошлого года - на 15,4%.

В прошлом году динамика цен в июле была выше - рост составил 1,5%. Но с начала года цены выросли на 5,2%, по сравнению с июлем 2019 года - на 3,3%.