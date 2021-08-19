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Банкир Владимир Антонов получил новый тюремный срок уже в Латвии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суд Видземского предместья Риги признал бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса и совладельца банка Владимира Антонова виновными в хищении в особо крупных размерах и приговорил их к лишению свободы и конфискации имущества, а также взыскал с них 27 млн евро, сообщили BNS в Судебной администрации.

Антонов приговорен к шести годам лишения свободы. Арестованные во время следствия принадлежащие Антонову эксклюзивные автомобили, средства на банковских счетах и доли капитала нескольких компаний будут конфискованы в пользу латвийского государства.

В марте 2019 года Выборгский суд Петербурга приговорил Антонова к 2,5 года колонии общего режима за мошенничество со 150 млн рублей банка "Советский" и оштрафовал на 300 тысяч рублей. До этого он судился с властями Литвы из-за национализации банка Snoras, а также судился в Лондоне с представителями Snoras и уже с латвийским Latvijas Krajbanka.

Ивар Приедитис приговорен к пяти годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде конфискации имущества. Недвижимость, принадлежащая Приедитису в Латвии и Испании, транспортные средства, средства на банковских счетах и доли компаний, арестованные во время следствия, также будут конфискованы в пользу государства.

Антонова и Приедитиса признали виновным в хищении 27 млн евро у Latvijas Krajbanka 27 млн евро. Им вменяли злоупотребление полномочиями в корыстных целях, а Приедитису еще и фальсификацию и сокрытие отчетов и статистической информации.

По просьбе представителя потерпевшего банка дело рассматривалось в закрытом режиме из соображений защиты коммерческой тайны.

Уголовное расследование в отношении банкиров началось в 2011 году, в суд дело передали в 2014 году. По делу прошло 55 судебных заседаний, на которых суд изучал доказательства, представленные стороной обвинения и защиты.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

В 2018 году Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной суд уголовное дело, касающееся обанкротившегося литовского банка Snoras. Был составлен обвинительный акт на бывших руководителей и акционеров Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. Их предполагалась судить заочно.

Антонов и Баранаускас обвиняются в присвоении имущества Snoras, растрате имущества в крупном масштабе, легализации имущества, приобретенного преступным путем, ведении ложной бухгалтерии банка, фальсификации документов и других деяниях.

Досудебное расследование по этому делу было завершено в январе 2019 года. Тогда прокуроры сообщили, что действия Баранаускаса и Антонова нанесли ущерб прочим акционерам банка, государству и кредиторам в размере около 500 млн евро.

Деятельность Snoras, ранее одного из крупнейших в Литве коммерческих банков, была прекращена в 2011 году, в нем была обнаружена недостача на сумму примерно 1 млрд евро. В ноябре того же года власти объявили о национализации банка, в августе 2012 года финучреждение было признано банкротом.

Банку Snoras принадлежало чуть более 60% акций Latvijas Krajbanka, который по сумме активов на конец сентября 2011 года занимал 9-е место среди 31 латвийского банка. В 2013 году Рижский окружной суд рассмотрел дело о банкротстве Latvijas Krajbanka и объявил его неплатежеспособным.

Антонов был задержан в Подмосковье 12 апреля 2018 года, этапирован в Петербург, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и где в марте 2019 года Выборгский суд вынес ему обвинительный приговор.

Антонов - бывший совладелец обанкротившегося литовского банка Snoras, бывший владелец английского футбольного клуба "Портсмут". До 2011 года Антонов был совладельцем и Инвестбанка, а спустя два года после того, как он вышел из капитала этой организации, у банка отозвали лицензию. АСВ оценило "дыру" в банке в 44 млрд рублей.

Латвия Литва Петербург Владимир Антонов Рига Ивар Приедитис Latvijas Krajbanka

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