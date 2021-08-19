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Toyota на 40% сократит выпуск машин в Японии из-за дефицита чипов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. предупредил, что в сентябре этого года сократит производство автомобилей на своих заводах в Японии на 40% из-за глобального дефицита полупроводников.

Приостановка производства планируется на большинстве японских заводов корпорации и затронет некоторые наиболее продаваемые модели. К примеру, выпуск кроссовера RAV4 и седана Corolla прекратится на заводах вблизи главного офиса компании, расположенного в городе Тоёта в период с 1 по 17 сентября. В этот же период остановится сборка других популярных моделей - Camry и Lexus ES на соседнем заводе Tsutsumi.

Будет ли останавливаться производство в других странах, Toyota не уточняет.

Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.

Проблема глобального дефицита полупроводников ударила по Toyota и другим автопроизводителям на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии. Предприятия этой страны являются одними из крупнейших производителей полупроводников, применяющихся в автокомпонентах. Между тем распространение нового, более опасного штамма коронавирусной инфекции и низкие темпы вакцинации в странах региона привели к сокращению производства из-за вводимых правительствами ограничений, объясняет The Wall Street Journal.

В Toyota надеялись, что глобальная нехватка полупроводников и проблемы в цепочках поставок обойдут компанию стороной благодаря имеющимся у нее запасам. Однако японский автопроизводитель не ожидал, что дефицит продлится так долго.

На рынке автопроизводителей прогнозируют, что нехватка полупроводников в глобальном масштабе может растянуться до 2022 года, пишет WSJ.

Акции Toyota Motor потеряли в цене 4,4% по итогам торгов в Токио в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 16,8%.

Toyota Motor Япония ЮВА Малайзия коронавирус Camry Corolla Lexus ES

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