Автопроизводителям разрешили выпускать машины без модулей "ЭРА-ГЛОНАСС"

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в условиях мирового дефицита электронных чипов разрешила автопроизводителям стран ЕАЭС до конца 2021 года выпускать автомобили, не оснащая их электронными модулями вызова экстренных служб. Для России речь идет о модулях системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Коллегия приняла это решение 17 августа, уточнил "Интерфаксу" замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.

Таким образом, по 31 декабря 2021 года можно будет не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1 (легковые автомобили - ИФ), M2, M3 (автобусы - ИФ) и N1, N2, N3 (грузовики - ИФ), за исключением транспорта, предназначенного средств для перевозки опасных грузов и транспорта для перевозки детей.

По словам Енокяна, предполагается, что производитель дооснастит эти машины (шасси) устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 30 июня 2022 года. Решение коллегии обязывает производителей сообщать покупателю, что машину нужно дооснастить.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Как сообщили "Интерфаксу" в российском Минпромторге, дооснащение транспортных средств модулями вызова экстренных служб будет проходить в рамках подготовленных производителями и согласованных с Росстандартом отзывных кампаний и за счет производителей.

Минпромторг будет контролировать выпуск в обращение транспорта, не оснащенного модулями вызова экстренных служб и их дооснащение, добавили в ведомстве.

Принятое решение позволит избежать вынужденных простоев автопроизводителей из-за дефицита полупроводников, объяснил представитель министерства.