EBITDA "Распадской" с учетом "Южкузбассугля" в I полугодии составила $310 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - EBITDA ПАО "Распадская" в I полугодии составила $310 млн против $124 млн годом ранее, сообщила компания.

Данные за I полугодие включают консолидированные активы "Южкузбассугля" (Новокузнецкая площадка). В частности, EBITDA за счет консолидации этих активов выросла на $181 млн, уточняется в сообщении.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 45,4% по сравнению с 37,2% в I полугодии 2020 года.

Выручка "Распадской" за отчетный период достигла $683 млн, прирост за счет Новокузнецкой площадки составил $384 млн.

Группа получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее.