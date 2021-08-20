Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Совет директоров "Распадской" рекомендовал промежуточные дивиденды в 23 руб. на акцию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 4 октября.

Выплата дивидендов подлежит одобрению на внеочередном собрании акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 сентября. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 30 августа.

ЭкономикаEBITDA "Распадской" с учетом "Южкузбассугля" в I полугодии составила $310 млнЧитать подробнее

Совет директоров ПАО "Распадская" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

"Чтобы обеспечить устойчивость баланса и долгосрочную стабильность, компания будет стремиться поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0 x на протяжении всего цикла", - говорится в сообщении "Распадской".

Изменение дивидендной политики связано с намерением "повысить инвестиционную привлекательность компании и обеспечить максимальную прозрачность для всех заинтересованных сторон в отношении ее финансовой политики".

Распадская

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $66,57 после падения цены до минимумов с мая

Виноград для производства вина подорожает в РФ минимум на 30%

Виноград для производства вина подорожает в РФ минимум на 30%

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Amazon собрался открыть несколько физических розничных магазинов в США

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

По "Северному потоку 2" в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');