Совет директоров "Распадской" рекомендовал промежуточные дивиденды в 23 руб. на акцию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 4 октября.

Выплата дивидендов подлежит одобрению на внеочередном собрании акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 сентября. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 30 августа.

Совет директоров ПАО "Распадская" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

"Чтобы обеспечить устойчивость баланса и долгосрочную стабильность, компания будет стремиться поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0 x на протяжении всего цикла", - говорится в сообщении "Распадской".

Изменение дивидендной политики связано с намерением "повысить инвестиционную привлекательность компании и обеспечить максимальную прозрачность для всех заинтересованных сторон в отношении ее финансовой политики".