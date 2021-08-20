Евро поднялся выше 87 рублей впервые со 2 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс евро поднялся выше 87 руб./EUR1 впервые со 2 августа, доллар торгуется по направлению к 75 руб./$1.

Курс евро составил 87,01 руб./EUR1 в 13:09 по Москве, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,53 руб./$1, подорожав на 32,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,3 копейки – до 80,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. На инвесторов по-прежнему оказывает давление распространение нового, более опасного штамма коронавирусной инфекции. Они обеспокоены последствиями, которые новая волна заболеваемости по всему миру может оказать на мировую экономику.

Внимание трейдеров также приковано к решению Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков сворачивания программы выкупа активов. Опубликованный ранее на неделе протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным начать сворачивание программы до конца текущего года.

Давление на рубль оказывают и цены на нефть, снижающиеся седьмую сессию подряд. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 в пятницу составляет $65,92 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $63,21 за баррель, что на 0,75% ниже итогового значения предыдущей сессии.

С начала текущей недели Brent и WTI подешевели более чем на 6%. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии.