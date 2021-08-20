Евро подорожал на 36 копеек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В пятницу вечером рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на "Московской бирже" вслед за котировками нефти и на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на большинстве площадок мира на ожиданиях сворачивания выкупа активов Федеральной резервной системой США.

К 19:00 доллар дорожал на 18,5 копейки, до 74,39 рубля. Евро дорожал на 36 копеек, до 86,96 рубля, а в течение торгов курс поднимался выше 87 рублей впервые со 2 августа. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 26,4 копейки - до 80,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. На участников торгов большинства бирж мира по-прежнему оказывает давление распространение нового более опасного штамма коронавирусной инфекции. Они обеспокоены последствиями, которые новая волна заболеваемости по всему миру может оказать на глобальную экономику.

При этом опубликованный ранее на неделе протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным начать сворачивание программы выкупа активов до конца текущего года.

В этой связи трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва, полагая, что председатель Центробанка Джером Пауэлл может дать намеки на то, когда начнется сокращение объемов выкупа, в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет на следующей неделе.

В настоящее время ФРС ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные облигации США на сумму $120 млрд.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание Федеральной резервной системой программы покупки активов на $120 млрд в месяц, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Он назвал этот фактор "очень труднопредсказуемым". "В наших интересах замедлить распространение коронавируса, но сейчас тенденция негативная", - сказал глава ФРБ.

Между тем, рубль в пятницу не отреагировал на санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с отравлениями политика Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которые одновременно ввели Великобритания и США. В пресс-релизе британского МИД сообщалось, что ограничения были наложены в рамках автономного режима санкций против применения химического оружия. Подпавшим под санкции сотрудникам ФСБ будет запрещен въезд в США и Великобританию и в этих странах будут заморожены их активы.

Цены на нефть эталонных марок снижаются седьмые торги подряд - самый длительный период падения с февраля 2020 года, сообщает Trading Economics. Это обусловлено опасениями из-за распространения нового штамма коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

С начала текущей недели нефть потеряла в цене примерно 7%.

К 19:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,31%, до $65,58 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,7% - до $62,61 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 21,37 копейки, до 74,364 рубля за доллар и увеличил курс евро на 24,96 копейки, до 86,8646 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 23,97 копейки по отношению к четвергу и составил 74,3719 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 24,16 копейки и составил 74,4085 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 748,409 млн, из которых $592,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 156,05 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 22,77 копейки, до 86,8447 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 19,89 копейки и составил 86,9024 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 407,899 млн евро, из которых 131,108 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 276,791 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта - до 6,67% и 6,73% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,86%, 7,23% и 7,33% годовых соответственно.