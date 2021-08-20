ВЭБ.РФ увеличит финансирование проекта ГПЗ в Усть-Луге на 445 млрд руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил новые сделки в рамках участия в инвестиционном проекте "Комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге" в размере 445 млрд рублей. Как говорится в сообщении госкорпорации, теперь общий лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБ.РФ составляет 745 млрд рублей.

Наблюдательный совет также обсудил общую структуру финансирования проекта, включающую участие коммерческих банков.

Проект предусматривает создание интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа (оператор - ООО "РусХимАльянс", совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи"), а также газохимического комплекса (оператор - ООО "Балтийский химический комплекс", дочерняя компания "РусГазДобычи").

Кредитные средства ВЭБ.РФ будут направлены в том числе для продолжения финансирования EPC-контрактов.

"С момента одобрения ВЭБ.РФ сделок по финансированию проекта достигнут существенный прогресс в его реализации. Завершена разработка проектной документации по основным объектам, по результатам экспертизы которой получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России"; получены разрешения на строительство основных объектов; приобретены лицензионные права на ключевые технологические процессы у мировых лидеров; заключен ЕРС-контракт на строительство газохимического комплекса (подрядчик - ООО "Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация севен"); подписан ЕРС-контракт на объекты газоперерабатывающего завода и технологические объекты общезаводского хозяйства (консорциум подрядчиков Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис"); проавансированы и размещены заказы на все единицы оборудования длительного срока изготовления для газохимического комплекса", - пишет ВЭБ.РФ.

"Газпром" и "РусГазДобыча" реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе портового поселка Усть-Луга (оператор - компания специального назначения "РусХимАльянс"). Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в Европе (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "РусГазДобыча". Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

Как сообщалось ранее, общая стоимость проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге" составляет около 3 трлн рублей. Как пояснили в "РусГазДобыче", "Данная цифра включает все расходы, связанные с реализацией проекта, в том числе капитальные затраты, расходы на управление строительством и на привлечение финансирования. Общая стоимость проекта указана без НДС. Объем возмещяемого НДС по проекту и денежный поток от операционной деятельности на инвестиционной фазе, которые будут реинвестированы в проект, составит порядка 0,5 трлн рублей".