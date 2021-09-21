Мегапроект в Усть-Луге может получить 0,9 трлн руб. из ФНБ вне общей квоты

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Гигантский проект "Газпрома" и "РусГазДобычи" - комплекс переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги - может стать крупнейшим получателем средств Фонда национального благосостояния: ему запланировано выделить почти 1 трлн рублей сверх общего лимита в 1,6 трлн рублей на три года.

Стоимость проекта оценивается в 3 трлн рублей, его частичное финансирование из средств ФНБ обсуждается уже не один год. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что так как деньги ФНБ в данном случае будут направлены на приобретение зарубежного оборудования и, соответственно, на курс рубля и денежно-кредитную политику эти траты не повлияют, их можно вывести за рамки совокупного лимита инвестиций ФНБ.

"1,6 триллиона за четыре года, по сути дела за три (то есть формально на 2021-2024 гг., но фактически траты будут осуществлены в 2022-2024 гг. - ИФ). Плюс Усть-Луга - порядка 900 млрд рублей (за три года - ИФ)", - описал схему глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами.

"Почему плюс? Потому что эти деньги пойдут на закупку импортного оборудования и не будут влиять на ДКП в России", - сказал он. "Правительство сейчас ищет источники роста, и ФНБ, как ресурс, который за собой тянет и частные инвестиции, мне кажется, неплохой инструмент. Главное, чтобы это не влияло на инфляцию, чтобы ставки ЦБ не росли", - отметил министр.

Других проектов, которые, как и Усть-Луга, могут быть профинансированы вне общего лимита, пока на повестке нет, сказал Силуанов.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, объем ФНБ на конец 2021 г. составит 13,9 трлн рублей, на конец 2022 г. - 16,48 трлн руб., 2023 г. - 20,1 трлн руб., 2024 г. - 23,27 трлн руб. (без учета инвестиций в проекты).