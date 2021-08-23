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Вопрос отмены санкций против космической отрасли РФ поднимут на встрече Рогозина с главой NASA

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует поднять вопрос отмены санкций против российской космической отрасли на встрече руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы NASA Билла Нельсона, сообщил "Интерфаксу" замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Мы поднимем вопрос о санкциях", - сказал Савельев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Армия-2021".

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По его словам, повестка встречи только формируется и в NASA ещё не сообщили, готовы ли они обсуждать этот вопрос.

Замглавы "Роскосмоса" также отметил, что в ходе встречи планируется обсудить "совместную работу на МКС и другие проекты".

Ранее Савельев сообщил "Интерфаксу", что Рогозин и Нельсон планируют дважды встретиться до конца года - в октябре в Дубае и в ноябре-декабре в России.

В начале июня сообщалось, что Нельсон в ходе телефонных переговоров с Рогозиным принял его приглашение посетить Россию.

Рогозин и Нельсон также обсуждали судьбу МКС. Глава NASA предложил продлить работу станции до 2030 года, Рогозин сообщил, что условием проведения переговоров станет отмена санкций США против предприятий "Роскосмоса".

Роскосмос НАСА NASA Билл Нельсон Дмитрий Рогозин

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