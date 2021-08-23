Вопрос отмены санкций против космической отрасли РФ поднимут на встрече Рогозина с главой NASA

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует поднять вопрос отмены санкций против российской космической отрасли на встрече руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы NASA Билла Нельсона, сообщил "Интерфаксу" замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Мы поднимем вопрос о санкциях", - сказал Савельев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Армия-2021".

По его словам, повестка встречи только формируется и в NASA ещё не сообщили, готовы ли они обсуждать этот вопрос.

Замглавы "Роскосмоса" также отметил, что в ходе встречи планируется обсудить "совместную работу на МКС и другие проекты".

Ранее Савельев сообщил "Интерфаксу", что Рогозин и Нельсон планируют дважды встретиться до конца года - в октябре в Дубае и в ноябре-декабре в России.

В начале июня сообщалось, что Нельсон в ходе телефонных переговоров с Рогозиным принял его приглашение посетить Россию.

Рогозин и Нельсон также обсуждали судьбу МКС. Глава NASA предложил продлить работу станции до 2030 года, Рогозин сообщил, что условием проведения переговоров станет отмена санкций США против предприятий "Роскосмоса".