Глава НАСА предложил Рогозину продлить работу МКС до 2030 года

Фото: NASA via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава НАСА Билл Нельсон выступил за продление работы Международной космической станции (МКС), глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал это предложение. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

"В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы "Союз-Аполлон" в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года", - сообщили в пресс-службе.

"Поддержав главу НАСА, Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Рогозин сообщил, что планирует провести телефонные переговоры с главой НАСА. Нельсон был утвержден на посту главы агентства 30 апреля. Он занимал должность сенатора 18 лет, входя в сенатский комитет по торговле, науке и транспорту. В 1986 году он совершил шестидневный полет в космос на шаттле "Колумбия".

"У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином (Биллом) Нельсоном. И это (будущее МКС, - ИФ) одна из тем, которую мы будем обсуждать" - сказал Рогозин.

"И у руководства НАСА, и у руководства "Роскосмоса" есть осознание серьезной ответственности за то, чтобы сохранить международное космическое сотрудничество. И если нам удастся это сделать, в условиях, когда все остальное трещит по швам, это был бы хороший результат", - отметил Рогозин.

Ранее исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" и НАСА пока не обсуждали будущее МКС, потому что Россия не определилась со своей позицией.

Ранее в мае исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" не исключает как продолжения участия в проекте МКС после 2025 года, так и создания новой российской независимой станции. По его словам, решение – за руководством страны.

"В принципе оба варианта имеют право на жизнь, в зависимости от того, какие задачи глава государства перед нами поставит. Сейчас мы ждем решения и готовим технические расчеты", - добавил Блошенко.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом Блошенко заявлял, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Как сообщал Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.