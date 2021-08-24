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Абрамченко поручила проработать меры для снижения цен на логистику в АПК

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию со стоимостью автоперевозок продовольствия и проработать меры для решения проблем с логистикой и снижения цен на транспортные услуги.

Это связано с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50%.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера, Абрамченко провела совещание с регионами об обеспечении доступности овощной продукции.

Как отметила Абрамченко, "цены на продукты постепенно снижаются". "Это связано и с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая, и с оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов", - заявила она.

Средние потребительские цены на огурцы и томаты показывают снижение соответственно на 38,5% и 44,5% к началу лета. На картофель – снижение цен составило более 12%, на лук репчатый – около 7%.

По предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составит 7 млн тонн, что на 3% выше показателя прошлого года. Производство картофеля планируется увеличь на 5%.

По словам Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая. Вице-премьер также поручила Минсельхозу организовать работу по эффективному планированию производства.

Кроме того, необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до 5-7 лет.

Также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально-значимых продуктов. Как было отмечено в ходе совещания, Федеральная антимонопольная служба работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально-значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи.

Кроме того, на совещании обсуждался доступ сельхозтоваропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли. В настоящее время общее количество площадок для проведения ярмарок увеличилось на 25% и достигло 10,5 тыс. мест по сравнению с допандемийным периодом 2019 года. Среди лидеров по обеспеченности населения ярмарками и рынками - Тамбовская область, Ставропольский край и Краснодарский край, Брянская область, республика Крым, Севастополь, Ярославская область, республика Дагестан, Псковская область и Сахалинская область. Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению числа ярмарок и упрощению доступа ЛПХ и фермеров на эти площадки.

Виктория Абрамченко Минтранс Минпромторг Минсельхоз

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