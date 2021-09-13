Ввоз на Дальний Восток праворульных машин без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" продлили на год

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило возможность ввоза праворульных автомобилей без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до 3 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято по итогам его рабочей поездки на Дальний Восток в июле 2021 года.

"Жители Дальнего Востока еще один год - до 3 декабря 2022 года - смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, купленные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.