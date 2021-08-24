Квартальная EBITDA "Полюса" выросла лучше прогнозов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года скорректированная EBITDA золотодобывающей компании "Полюс" выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $899 млн, сообщила компания.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 22%. Существенный рост квартал к кварталу обусловлен главным образом увеличением объемов реализации золота, объяснила компания.

Аналитики ожидали роста EBITDA "Полюса" на 3% год к году и на 19% к предыдущему кварталу - до $882 млн.

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" во II квартале составила $582 млн, она выросла на 8% год к году и на 24% к предыдущему кварталу.

Чистый долг золотодобытчика на конец июня составил $2,366 млрд (включая деривативы), его отношение к скорректированной EBITDA - 0,6х против 0,5х кварталом ранее.

Денежные затраты группы (ТСС) составили во II квартале $390 на унцию. По сравнению с I кварталом они подросли на 1% в связи с началом промывочного сезона на россыпях (ТСС россыпей - $894 на унцию). С другой стороны, на ТСС Олимпиады ($373 на унцию) положительно сказалось возобновление реализации сурьмянистого концентрата: положительный эффект от реализации попутного продукта составил $25 на унцию.

Совокупные денежные затраты (AISC) "Полюса" в апреле-июне составили $667 на унцию.

Капитальные затраты достигли $179 млн.

"Полюс" сохраняет прогноз ТСС на год в пределах $425-450 на унцию и ожидает роста показателя во II полугодии в связи с продолжающейся инфляцией, отметил через пресс-службу глава компании Павел Грачев. Прогноз капзатрат также остается прежним - $1-1,1 млрд.

В расчете ТСС, AISC и EBITDA "Полюса" не учитываются расходы, связанные с COVID-19. Во II квартале они составили $25 млн. В том числе $9 млн отнесены к себестоимости реализации золота (допрасходы на персонал в связи с увеличением продолжительности вахт), еще $11 млн - к прочим расходам (приобретение тестов, расходы на медобслуживание и поддержку региональных медучреждений). Оставшиеся $5 млн отнесены на объекты инфраструктуры, капитализированные в составе основных средств.

"Полюс" представил нейтральные результаты - показатель EBITDA превысил консенсус-прогноз на 2%. Компания не изменила прогноз по объему капзатрат и себестоимости", - прокомментировали отчетность золотодобытчика аналитики "Атона".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.