Совет директоров "Полюса" рекомендовал направить $491 млн на дивиденды

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 267,48 рубля на акцию, сообщила компания.

Это эквивалентно $3,61 на акцию, или $1,81 на GDS (одна акция = 2 GDS). Общая сумма выплат может составить около $491 млн, что представляет собой 30% полугодовой EBITDA и соответствует дивидендной политике "Полюса".

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 октября.

Внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах на 29 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 6 сентября.

Рекомендованные дивиденды "Полюса", как отмечает "Атон", предполагают доходность 2% и соответствуют ожиданиям аналитиков.

Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов. Ей принадлежит 76,34% золотодобытчика, менеджменту "Полюса" - 1,03%, еще 0,78% составляет казначейский пакет, 21,85% - free float.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.