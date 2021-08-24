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Сооснователь UCP Александр Шмелев возглавил УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Партнер Ильи Щербовича и сооснователь инвестиционной компании United Capital Partners (UCP) Александр Шмелев стал гендиректором УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

До этого компанию возглавляла Елена Грязина.

В середине августа Щербович приобрел 9% в УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент". Пропорционально свои доли в УК сократили ее основатели Александр Вершинин и Вера Соколовская, которые теперь владеют по 45,5%.

УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент" была создана в октябре 2020 года, получила лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в мае 2021 года. Согласно отчету компании по ОСБУ за первое полугодие 2021 года, активы УК составляют 21 млн рублей.

Александр Шмелев с 1994 года руководил подразделениями "Объединенной финансовой группы" (UFG) по торговле ценными бумагами c международными и российскими клиентами, затем стал партнером UCP. Группа была создана в 2006 году Щербовичем и его партнерами в качестве платформы по управлению активами самих партнеров UCP и со-инвесторов.

Ньюлайн Эссет Менеджмент Банк России Илья Щербович Александр Вершинин Вера Соколовская UCP Александр Шмелев

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